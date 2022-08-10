انطلاق منافسات مسابقة وزير الرياضة للقرآن بمكة المكرمة

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المناطق_مكة المكرمة

انطلقت مساء اليوم الأربعاء التصفيات الأولية لمسابقة وزير الرياضة المركزية للقرآن الكريم لشباب المملكة في دورتها الرابعة عشر بمقر جمعية خيركم بجدة وذلك بمشاركة جمعيات القرآن وأندية منطقة مكة المكرمة.

ويمثل الأندية الرياضية والجمعيات في المسابقة 24 مشاركاً من حفظة القرآن الكريم يتنافسون في أربعة فروع للقرآن الكريم ابتداء من 5 أجزاء وحتى كامل المصحف خلال الفترة من 12-13 من الشهر الجاري في حين سيقام يوم 14 بإستاد الجوهرة حفل تكريم الفائزين على مستوى الفروع والذين سيتأهلون مباشرة للمرحلة الختامية من المسابقة والتي تقام بالحرم النبوي بالمدينة المنورة.

وتهدف المسابقة والتي يشارك فيها المتسابقون في أربعة فروع ابتداء من ( 11 – 28 عاماً ) إلى الاهتمام بكتاب الله العظيم والعناية به ، حث الشباب على تلاوة وحفظ كتاب الله وتدبر أحكامه ، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب ،استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب بما ينفعهم ، توطيد أواصر الأخوة بين الشباب في مختلف المناطق.

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Source almnatiq

