عبدالله أبكر يحرز الميدالية الفضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

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نجح لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عبدالله أبكر في إضافة ميدالية جديدة للبعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية. وأحرز لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالله أبكر الميدالية الفضية في سباق 100 م ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي. ومن جهته هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبدالله ابكر بعد تحقيقه الميدالية الفضية.

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