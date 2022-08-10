“السعودي للتنمية” يوقع اتفاقية لتمويل مشروع تنموي في ألبانيا

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وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اليوم (الأربعاء)، مع وزيرة المالية والاقتصاد في ألبانيا ديلينا إبراهيماي، اتفاقية تمويل مشروع إنشاء طريق (تيرانا – الباسان – تشوكوس – تشالف بلوتش)، بقرض تنموي إضافي للمشروع بقيمة إجمالية تقدّر بـ 49 مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى استكمال الجزء الثاني من الطريق بطول 43 كلم؛ ليخدم المدن والقرى التي يمر بها، كما سيستفيد منه قرابة 600 ألف نسمة، كما يسهم في تلبية احتياجات السكان، والحد من المشقة في قطاع النقل والمواصلات، والإسهام في تخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وكذلك في توفير طريق يربط العاصمة والقرى المعزولة، بالدول المجاورة جنوب ألبانيا.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للمرحلة السابقة من المشروع والمموّلة من قِبل الصندوق بقيمة 25 مليون دولار، وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالله الشهري، وعدد من المسؤولين في ألبانيا.

ومن جانبه، أكد المرشد أن المشروع سينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية ألبانيا، كما سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، والتي تعزز الفرص لأفراد الشعب الألباني والسكان للوصول إلى كافة احتياجاتهم اليومية لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وربط المدن والقرى اجتماعياً بالدول المجاورة.

وأشادت إبراهيماي بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع البنية التحتية في جمهورية ألبانيا، مشيرة إلى أن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، وتسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

يذكر أن حكومة المملكة تولي اهتماماً بالغاً لدعم قطاعات التنمية في ألبانيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، حيث قدّم الصندوق على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، 4 قروض تنموية لتمويل 3 مشروعات إنمائية في قطاع النقل والمواصلات، بقيمة تصل إلى أكثر من 114.5 مليون دولار.



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Source akhbaar24

