تدخل طبي ناجح لإصلاح تشوه خلقي بالقفص الصدري لمريض بنجران

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تمكّن بفضل الله فريق طبي في جراحة الصدر بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية ناجحة لإصلاح تشوه خلقي بالقفص الصدري لمريض ، كان يعاني من تقعر بالقفص الصدري منذ الولادة ، حيث قام الفريق بعلاج هذا التقعر في القفص الصدري عن طريق تركيب دعامة حديدية وذلك باستخدام المنظار الصدري ، حيث غادر المستشفى بعد 24 ساعة وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله .

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد قدّم خدماته خلال النصف الأول للعام 2022 م ، لعدد 213096 مراجعا .

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Source almnatiq

