ميكالي: أحلم بكتابة التاريخ مع مصر

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أعرب مدرب نادي الهلال السابق، البرازيلي روجيرو ميكالي عن سعادته البالغة عقب توليه مهمة المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي. وقال ميكالي خلال مؤتمر تقديمه: “تجربة العمل في السعودية والإمارات منحتني الخبرة اللازمة في الدول العربية”. وأضاف “سنعمل بكل جهد لتكون منتخب قوي، أحلم بكتابة التاريخ مع مصر كما فعلت مع المنتخب البرازيلي”. ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

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