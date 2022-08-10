بسبب الإقبال الشديد.. “أكاديمية مطوري آبل” تمدد التسجيل للدفعة الثانية 2023

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أعلنت أكاديمية مطوري آبل، اليوم (الأربعاء)، تمديد التسجيل للدفعة الثانية من الدارسين. وعزت القرار إلى الإقبال الكبير الذي تشهد الأكاديمية في التسجيل بالدفعة الثانية 2023. وكانت الأكاديمية قد احتفلت قبل أيام قليلة بتخريج أولى دفعات المطورين الدارسين فيها، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وعدد من المسؤولين.

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