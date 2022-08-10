الاتفاق راحة 24 ساعة ويستأنف تدريباته غدٍ الخميس

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يستأنف فريق نادي الاتفاق تدريباته يوم غدٍ الخميس في منتجع فنربخشة الرياضي ، بعد أن تمتع اللاعبين براحة لمدة 24 ساعة.

يأتي ذلك ضمن برنامج نادي الاتفاق الاعدادي بمعسكره الذي يقيمه في تركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس الجاري.ط

وكان الاتفاق قد تعادل مع مع نظيره فريق آميد سبور التركي بالتعادل بنتيجة 0/0 في اللقاء الودي الرابع ضمن البرنامج الإعدادي.



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Source akhbaar24

