وزير الرياضة يُهنئ لاعب أخضر ألعاب القوى عبدالله ابكر بفضية دورة التضامن الإسلامي

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هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبدالله ابكر بعد تحقيقه الميدالية الفضية ضمن النسخة الجارية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء):”ألف مبروك للاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالله ابكر تحقيق الميدالية الفضية في سباق مئة متر ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.. ألف مبروك والقادم ذهب بإذن الله”.

ألف مبروك للاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى ‘عبدالله ابكر’ تحقيق الميدالية الفضية في سباق مئة متر ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.

ألف مبروك والقادم ذهب بإذن الله

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