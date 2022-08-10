شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. مرتضى منصور مهدد بالحبس لمدة سنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مصرية، مفأجاة من العيار الثقيل بخصوص احتمالية حبس مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة سنة بسبب قضية محمود الخطيب.

تفاصيل حبس مرتضى منصور

وكتب محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:”محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنة 2022جنح اقتصادية".

مرتضى منصور مهدد بالحبس لمدة سنة

وأفادت تقارير صحفية، بأنه حسب القانون فإن الحكم الصادر حسب مرتضى منصور لمدة شهر، سيتسبب في نفاذ الحكم النهائي السابق صدوره.

الحكم السابق صدوره قبل أيام، هو حبس مرتضى سنة مع إيقاف التنفيذ بسبب سب وقذف الخطيب.

وأشارت التقارير إلى أن القانون ينص على أنه في حال صدر عقوبة جديدة ضد الشخص أثناء الفترة القانونية لوقف تنفيذ عقوبة أخرى ضده يستوجب ذلك تنفيذه للعقوبتين المقضي عليه بهما.

وأكدت التقارير أن مرتضى منصور أصبح مُلزم بتنفيذ العقوبتين وفقًا للقانون.