شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حكم نهائي بحبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة شهر في قضية سب الخطيب.

قضية سب الخطيب

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قدم بلاغًا ضد مرتضى منصور، بعد السب والقذف التي تعرض له.

تفاصيل حبس مرتضى منصور

وكشف محمد عثمان محامي النادي الأهلي، عن تفاصيل الحكم التي أصدرتع محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.

وكت محمد عثمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:”محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنة 2022جنح اقتصادية".

وتابع: "في القضية المرفوعة منا لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته”.

وواصل”وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل “.

واختتم”واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورًا”.