شكرا لقرائتكم خبر مبادرة للكشف عن داء السكري بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية مبادرة للكشف عن داء السكري بالتعاون مع جمعية السكر الخيرية، وذلك في الجهة الشمالية من ساحات المسجد النبوي الشريف.

وتهدف المبادرة إلى التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة به وتقديم النصائح الغذائية للوقاية منه وكيفية التعايش معه للمرضى للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتسبب بها.

وجرى خلال المبادرة قياس نسبة السكر وضغط الدم لأكثر من 1700 مستفيد اكتشفت من بينهم 16 حالة إصابة مبكرة وذلك باستخدام أجهزة القياس والكشف.