شكرا لقرائتكم خبر مبادرة للكشف عن داء السكري بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المبادرة إلى التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة به وتقديم النصائح الغذائية للوقاية منه وكيفية التعايش معه للمرضى للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتسبب بها.وجرى خلال المبادرة قياس نسبة السكر وضغط الدم لأكثر من 1700 مستفيد اكتشفت من بينهم 16 حالة إصابة مبكرة وذلك باستخدام أجهزة القياس والكشف.
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