218 ألف ساعة تطوعية بتجمع الرياض الصحي

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وتضمن العمل التطوعي 362 فرصة علاجية ووقائية وخدمات مساندة، حيث استفاد منها 128,990 مستفيدا، بمشاركة 3435 متطوعا ومتطوعة صحيا وإداريا، في مختلف منشآت التجمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ تجمع الرياض الصحي الأول 218,533 ساعة تطوعية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2022م.وتضمن العمل التطوعي 362 فرصة علاجية ووقائية وخدمات مساندة، حيث استفاد منها 128,990 مستفيدا، بمشاركة 3435 متطوعا ومتطوعة صحيا وإداريا، في مختلف منشآت التجمع.

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