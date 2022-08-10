90 طالبة في أول معسكر كشفي للفتيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 90 طالبة من 9 إدارات تعليمية من المناطق والمحافظات، استضافت الباحة المعسكر الكشفي الأول للفتيات، والذي شمل المخيمات والمعسكرات الكشفية والأنشطة الرياضية والهوايات المهنية والفنية المختلفة.

ونظم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بترديد النشيد الوطني لتتوالى بعده الفقرات، أولها القرآن الكريم فكلمة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ألقتها مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات نوال الدرمحي، أشارت خلالها إلى أهمية المعسكر نحو تعزيز القيم الوطنية والدينية، وإبراز الدور التربوي للكشافة من خلال تفعيل أنشطتها المختلفة والاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، وصقل المهارات الكشفية لدى الطالبات والمساهمة في إعدادهن للمشاركة في المناسبات الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن للحج والعمرة، والمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة.

فيما ألقت مساعدة مدير عام النشاط بوزارة التعليم د. إيمان الفريدي، كلمة بهذه المناسبة أكدت أهمية فتح المجال لجميع الفتيات الراغبات في المشاركة في الأنشطة الكشفية، مفيدة بأن الكشافة هي مؤسسة تربوية تكمل ما تقوم به المدارس نحو ما يسهم في إعداد الفتاة السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية بمجال تنمية القدرات والمهارات وخدمة المجتمع، وأبانت أن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمساهمة في تطويره والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعا، مؤكدة على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية لتدريب الفتيات على الانضباط وتحمل المسؤولية إلى جانب احترام الآخرين والعمل بروح الفريق الواحد، والتعريف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع.