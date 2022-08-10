«الضمان الصحي» يحذر المستفيدين من 9 طرق للاحتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس الضمان الصحي من 9 صور للاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الصحي من قبل المستفيد، تتضمن انتحال شخصية مستفيد للحصول على التغطيات التأمينية، مثل إجراء عملية تأمين لشخص بتأمين شخص آخر، إضافة إلى عدم الإفصاح عن إصابات العمل قبل أو أثناء سريان الوثيقة. وتضمنت صور الاحتيال حصول المستفيد على خدمة علاجية لمنافع غير مغطاة، ويتم وصفها باعتبارها منافع مغطاة.

من جهة أخرى قام مجلس الضمان الصحي بعدد من الزيارات التفقدية إلى عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة جازان، بهدف متابعة الارتباط بالمنصة الوطنية الصحية الموحدة «نفيس»، والالتزام بقرارات ولوائح المجلس.

يذكر أن المجلس سبق أن حصل على جائزتين ذهبية وبرونزية من جوائز ترانسفورم العالمية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنح البرنامج الجائزة الذهبية للمجلس نظير تميزه كأفضل استراتيجية تطوير للعلامات التجارية، والمخصصة للعلامة التجارية التي تنقل هويتها إلى المستقبل مع الحفاظ على روابط الماضي، ومراعاة التطور بطريقة واضحة ومبتكرة.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التواصل والتميز في خدمة العملاء لمجلس الضمان الصحي راكان الثنيان، أن حصول المجلس على جائزتي ترانسفورم العالمية يعد امتدادا لسلسلة النجاحات التي يحققها المجلس، مضيفا أنه جرى تدشين الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي أخيرا، لتعزيز الجهود المبذولة وتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر بيئة تنظيمية ترتكز على الوقاية وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

باقي صور الاحتيال







التعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة



إخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين



تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواع طبية



تقديم مطالبات استعاضة غير حقيقية



تكرار تحاليل الأمراض المزمنة في مدة زمنية قصيرة بغير الحاجة



استغلال المستفيد لخدمة تقديم الأدوية والعلاج من خلال التحايل



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