السعوديون أكثر إصابة بضغط الدم من السعوديات

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وأشارت الهيئة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقليل استهلاك الملح للأفراد إلى أقل من 5 جم باليوم، بما يعادل ملعقة شاي صغيرة. وأضافت أنه سعيا منها لتحقيق رؤيتها في تعزيز الصحة العامة فقد أصدرت تشريعات تغذوية تهدف إلى التقليل من استهلاك الملح.نسبة الإصابة بالضغط بالمملكة
- 43.6%
- 34.3%
الاثار السلبية للملح:
- جلطات دماغية
- ارتفاع ضغط الدم
- أمراض القلب
تشريعات للإقلال من الملح:
- وضع حدود استرشادية للملح في الأغذية
- وضع حد للملح في الخبز ليكون 1 جرام لكل 100 جرام في المنتج النهائي
- وضع إشارات ضوئية على المنتجات يميز من خلالها المستهلك المنتج المحتوي على ملح
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