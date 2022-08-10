السعوديون أكثر إصابة بضغط الدم من السعوديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت أن السعوديين أكثر إصابة بارتفاع ضغط الدم من السعوديات، حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستهلاك المفرط للملح، والذي تنتج منه آثار صحية سلبية. وأشارت إلى أنه تعزيزا للصحة العامة، أسهمت بإصدار تشريعات تغذوية تحد من استخدامه والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية. وأشارت الهيئة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقليل استهلاك الملح للأفراد إلى أقل من 5 جم باليوم، بما يعادل ملعقة شاي صغيرة. وأضافت أنه سعيا منها لتحقيق رؤيتها في تعزيز الصحة العامة فقد أصدرت تشريعات تغذوية تهدف إلى التقليل من استهلاك الملح. نسبة الإصابة بالضغط بالمملكة





43.6%



34.3%



الاثار السلبية للملح:



جلطات دماغية



ارتفاع ضغط الدم



أمراض القلب



تشريعات للإقلال من الملح:



وضع حدود استرشادية للملح في الأغذية



وضع حد للملح في الخبز ليكون 1 جرام لكل 100 جرام في المنتج النهائي



وضع إشارات ضوئية على المنتجات يميز من خلالها المستهلك المنتج المحتوي على ملح



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