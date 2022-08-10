شكرا لقرائتكم خبر «التخصصات الصحية» تدفع بـ4291 متدربا لسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس 4291 متدربا ومتدربة، يمثلون الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي «الأمن الصحي» المنتهي بالتوظيف، للانخراط في سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيا.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، أن دور الأمن الصحي مهم وحيوي لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية وإيجاد بيئة آمنة وسليمة من المخاطر، وفق أعلى المعايير للزوار والمرضى والموظفين.

ويعد البرنامج ضمن البرامج التخصصية التي تنفذها الأكاديمية الصحية للاستثمار في المواطن، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل السعودي تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة.

يذكر أن البرنامج يتضمن تدريبا عمليا ونظريا لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تدريب ميداني لمدة أسبوعين في أحد القطاعات الصحية، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.