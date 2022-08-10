«التخصصات الصحية» تدفع بـ4291 متدربا لسوق العمل

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وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، أن دور الأمن الصحي مهم وحيوي لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية وإيجاد بيئة آمنة وسليمة من المخاطر، وفق أعلى المعايير للزوار والمرضى والموظفين.ويعد البرنامج ضمن البرامج التخصصية التي تنفذها الأكاديمية الصحية للاستثمار في المواطن، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل السعودي تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة.
يذكر أن البرنامج يتضمن تدريبا عمليا ونظريا لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تدريب ميداني لمدة أسبوعين في أحد القطاعات الصحية، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.
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