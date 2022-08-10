لجنة الإعلام الرياضي العمانية تنظم ملتقى كأس العالم في ربوع عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين العمانية ، الملتقى الإعلامي الرياضي العربي والخليجي بعنوان “كأس العالم في ربوع عمان”و الذي سيقام بمحافظة ظفار خلال الفترة من 16-18- أغسطس 2022.
وأوضح رئيس الإتحاد الخليجي للإعلام الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى ، سالم الحبسي بأن تنظيم هذا الملتقى يأتي قبل إنطلاقة كأس العالم 2022 في قطر وهو الحدث الكروي العالمي بـ ” ١٠٠ ” يوم، و بمشاركة أكثر من (100) إعلامي .
وقال: “سيتضمن الملتقى نشاطات مصاحبة منها إقامة معرض متنقل عن كأس العالم و أساطيرها، كما ستقام مباراة الأساطير لنجوم الكرة العمانية بمحافظة ظفار بمشاركة أكثر من( 50) لاعباً شاركوا و مثلوا المنتخبات الوطنية منذ الثمانينات في العديد من المنافسات الخليجية و القارية .
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