سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي.
واستُعرِضت خلال اللقاء الخطط المستقبلية لدعم المعروض العقاري بمحافظة الأحساء، منوهاً سموه بالدور الذي تقدمه الوطنية للإسكان في تمكين السوق العقارية من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين لتطوير المجتمعات السكنية في المحافظة.
كما استمع لشرح عن إسهامات الشركة بتوفير مجتمعات حيوية تعزز من جودة الحياة وتقديم الحلول التقنية من أجل تسهيل إجراءات التملك للمواطنين، بالإضافة إلى الجودة العالية بأسعار تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للأسر السعودية.
من جهته، أوضح المهندس البطي أن الوطنية للإسكان تعمل على زيادة المعروض العقاري بمحافظة الأحساء؛ وذلك للإسهام في تحقيق رؤية المملكة في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030م.
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