سمو أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي

محمد بن مسعود - الدمام - تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 1442/1443هـ .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم ، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة الرياض سعود الشمري.
وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها المركز انطلاقاً من المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق التوازن البيئي ومراقبة التزام كافة الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة ، مبديا تقديره للمسؤولين في المركز واهتمامهم بقياس الالتزام البيئي و وضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة الرياض عن الجهود التي يبذلها المركز سعياً لتحقيق الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والإسهام في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير القصيم للجوانب البيئة والمحافظة عليها.
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