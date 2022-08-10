ضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفيَن لنظام البيئة؛ لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة عسير، باستخدام (4) آليات، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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