تايوان: رصد 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط الجزيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط تايوان، وقالت إن 17 طائرة حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.
وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أنه وبينما أعلن الجيش الصيني الانتهاء من المناورات العسكرية، فقد رصدت ذلك العدد من السفن والطائرات حول الجزيرة، وأشارت إلى أنها تتبعت تلك الأنشطة عبر سفنها وأنظمة الصواريخ لديها.
وقالت الوزارة إن 17 من الطائرات المكتشفة، حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.
وكان مقررا أن تختتم الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، وجاءت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
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