فرع وزارة الزراعة بتبوك ينظم ورشة عمل بعنوان ” الزراعة العضوية “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم ورشة عمل بعنوان ” الزراعة العضوية ” استهدف من خلالها المزارعين بالمنطقة، وتناولت توضيح تاريخ الزراعة العضوية وفوائدها، والتعريف بالجمعيات ومراكز الأبحاث المختصة بها، إضافة إلى آلية التحول للحصول على شهادة العضوية وخطوات التسجيل للحصول على الدعم فيما يخصها.

وتطرقت الورشة -التي قدمها المهندس ناصر البلوي- إلى العديد من المحاور المهمة في هذا الصدد، ومن أهمها مبدأ الصحة وعلم البيئة، ومبدأ العدالة والعناية المبنية على الحذر والمسؤولية، وأن الزراعة العضوية يجب أن تمنح جميع من ينضم إليها الحياة الكريمة في توفر الغذاء الآمن.

وأوضح مدير الفرع المهندس هزاع الرويلي أن الورشة هدفت إلى أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع بالتقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء آمن وخالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية وبجودة عالية.