جامعة أم القرى تعلن بدء التقديم على برامج السنة الأولى التأهيلية والدبلومات المدفوعة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، بدء التقديم على برامج السنة الأولى التأهيلية والدبلومات المدفوعة للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت جامعة أم القرى، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت جامعة أم القرى، إلى أنه يمكن التقديم من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة أم القرى، أنها سجلت اليوم، أقل نسب القبول لبرامج البكالوريوس بين جامعات المملكة.

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وأوضحت أن نسبة القبول كانت من أقل نسب برامج البكالوريوس والدبلوم العام، وذلك مقارنة بجامعات المملكة، حيث تبلغ نسب القبول في تخصصات العلوم الاجتماعية نحو 72،94% لجراحة وطب الأسنان.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة أم القرى د. خالد الثقفي، أن الجامعة استبقت مرحلة التقديم باستقطاب الطلبة المتميزين، مؤكدًا أنه تم قبول 70% من المتقدمين في الفرز الأول وإتاحة المقاعد المتبقية في الفرزين الثاني والثالث.

وفي وقت سابق، أكد الثقفي أن إجمالي المقاعد المخصصة لقبول الطلبة هذا العام قرابة 20 ألف مقعد، متنوعة بين البكالوريوس والدبلوم “انتظام”، والبرامج التأهيلية، والدبلومات المدفوعة.

وأفاد الثقفي أن إجراء الفرز الثاني للمتقدمين يتم غدًا، بعد انتهاء مدة ترشيح الفرز الأول، وتوجد فرص لغير المرشحين، لكن عقب انتهاء جميع مراحل الفرز المعلن عنها، حيث تشمل الفرص المتاحة لغير المرشحين أو المقبولين، التقديم على برامج السنة التأهيلية والبرامج المدفوعة، التي تبدأ في 12 من محرم وتنهي في 15 من الشهر ذاته.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، ارتفاع نسبة التقديم والقبول هذا العام، وذلك يرجع إلى الإقبال الكبير على البرامج والتخصصات المتوفرة بجامعة أم القرى، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المقبولين تأتي من ثانويات مكة المكرمة، وفروع جموم، والقنفذة، والليث، وأضم، وهم من الطلاب الموهوبين الذين تخرجهم مدارس إدارة تعليم مكة المكرمة.