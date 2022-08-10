اخبار الخليج – وزير التربية يصدر قرارًا بالموافقة على إنشاء الجامعة الأوروبية في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬قراراً‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬خاصة‭ ‬بمسمى‭ (‬الجامعة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭) ‬لاستضافة‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬للمتطلبات‭ ‬وفقاً‭ ‬لقانون‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬دراسة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمجلس،‭ ‬وتم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والذي‭ ‬قرر‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭.‬

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