شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي المصري يقترب من الدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن تلقي أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، عرضًا من الدوري التركي.

قفشة على رادار الدوري التركي



وبحسب الإعلامي المصري أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، فإن محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حصل على عرض تركي من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

تفاصيل العرض التركي لضم قفشة

وأوضح أمير هشام، أن العرض التركي وصل إلى اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يمنحه أحقية الشراء، ولكن دون تحديد القيمة المادية".

وأشار إلى أن النادي الأهلي يؤجل كافة العروض المقدمة للاعبيه في الوقت الحالي، ويركز في العبور بالفريق من تلك الفترة الصعبة.

واختتم: "البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، لن يسمح برحيل قفشة عن صفوفه، خاصةً أنه من العناصر التي يعتمد عليها، وبالتالي لن يتم الموافقة على احترافه".

وفي سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المصري، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.