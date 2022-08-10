السعودية تهزم المغرب وتبلغ نصف نهائي دورة التضامن

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محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي الأوليمبي في عبور عقبة المنتخب المغربي والوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري التضامن الإسلامي المقامة في قونية التركية بعد أن حقق الخضر الفوز على أسود الأطلسي بهدفين مقابل لا شيء اليوم الأربعاء.

السعودية تبلغ نصف نهائي دورة التضامن الإسلامي

السعودية والمغرب

بداية المباراة جاءت قوية من جانب الفريقين حيث حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم وكانت المبادرة من جانب المنتخب المغربي.

ووصلت المباراة إلى دقيقتها الثلاثين دون أن تهتز الشباك وسط بسالة حارسي المرمى وخطوط الدفاع التي حافظت على نظافة الشباك.

وفي الوقت الذي إعتقد فيه الجميع أن الشوط الأول سوف ينتهي على وقع التعادل السلبي دون أهداف نجح زياد الجهني في تسجيل هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني زج المنتخب المغربي بالكثير من التغييرات من أجل تعديل النتيجة لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه قبل أن يؤمن تركي المطيري الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ترتيب المجموعة بعد فوز السعودية على المغرب

بهذا الفوز نجح المنتخب السعودي في تصدر المجموعة برصيد ستة نقاط وهي التي تضم إلى جانبه منتخبات أذربيجان والمغرب، بالإضافة إلى إيران التي انسحبت من المنافسات.

فيما سيخوض المنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل مواجهة قوية أمام المنتخب الاذربيجاني لحجز بطاقة التأهل الثانية.