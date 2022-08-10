تعليم مكة يتيح التسجيل في خدمات النقل المدرسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شركة تطوير خدمات النقل , التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور لأولياء أمور الطلبة الراغبين في الاستفادة من حافلات النقل المدرسية للعام الدراسي الجديد برسوم تسجيل رمزية تقدر ب٢٠٠ ريال فقط للطالب طيلة العام الدراسي فيما أعفت آلية التسجيل 4 فئات من الرسوم وعدتها مجانية يمكنهم الاستفادة من خدمات النقل المدرسي دون مقابل مادي .

وبين الإدارة أن الفئات المستثناه من الرسوم المالية هي ( الأسر الضمانية المسجلة رسميا في الضمان الاجتماعي ؛ وطلاب الاحتياجات الخاصة وطلاب الاعاقة الصحية في مدارس التعليم العام وطلاب المدارس المضمومة لأخرى والتي صدر فيها قرار وزاري بضمها ) فيما يمكن لبقية الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي التسجيل برسوم رمزية تبلغ ٢٠٠ ريال فقط طيلة العام الدراسي القادم .

وحثت الراغبين من الاستفادة من هذه الخدمات سرعة التسجيل عبر الدخول على نظام نور لأولياء الامور واستكمال الاجراءات النظامية للتسجيل خلال الايام المقبلة والاستفادة من المقاعد المخصصة والمتاحة في هذه الخدمة التي تشرف عليها الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والمحققة لاشتراطات السلامة والنقل الآمن للطلبة .