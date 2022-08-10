محمد بن مسعود - الدمام - روى عصام الصايغ زوج الدكتورة لينا طه قصة غرقها هي ورفيقتها الدكتورة عفاف فلمبان أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق.
وأضاف في لقاء على قناة “الإخبارية”: كانتا رحمهما الله يسبحان فسمعتا صوت استغاثات من فتاتين وبالفعل قامتا بإنقاذ الفتاتين وإخراجهما على الشاطئ ومع قوة الموج غرقوا وشربوا من ماء البحر .
وتابع: تم إنقاذ الدكتورة عفاف وجرف الموج “لينا” ناحية الشمال، وتم تمشيط المنطقة من جانب فرق الإنقاذ وكان هناك قوارب تفتش عن لينا ومن ضمنهم سلطان ابن المرحومة”.
وأكمل : اتجه سلطان مع حرس الحدود وعثروا على لينا وتم نقلها إلى المستشفى وحين وصلتا إلى هناك كانتا قد فارقتا الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : زوج إحدى غريقتيْ جدة يروي تفاصيل جديدة ويكشف كواليس إنقاذها والطبيبة “عفاف” للفتاتين بعد سماعهما صوت استغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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