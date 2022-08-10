بالفيديو : زوج إحدى غريقتيْ جدة يروي تفاصيل جديدة ويكشف كواليس إنقاذها والطبيبة “عفاف” للفتاتين بعد سماعهما صوت استغاثة

محمد بن مسعود - الدمام - روى عصام الصايغ زوج الدكتورة لينا طه قصة غرقها هي ورفيقتها الدكتورة عفاف فلمبان أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق.

وأضاف في لقاء على قناة “الإخبارية”: كانتا رحمهما الله يسبحان فسمعتا صوت استغاثات من فتاتين وبالفعل قامتا بإنقاذ الفتاتين وإخراجهما على الشاطئ ومع قوة الموج غرقوا وشربوا من ماء البحر .

وتابع: تم إنقاذ الدكتورة عفاف وجرف الموج “لينا” ناحية الشمال، وتم تمشيط المنطقة من جانب فرق الإنقاذ وكان هناك قوارب تفتش عن لينا ومن ضمنهم سلطان ابن المرحومة”.

وأكمل : اتجه سلطان مع حرس الحدود وعثروا على لينا وتم نقلها إلى المستشفى وحين وصلتا إلى هناك كانتا قد فارقتا الحياة.