مصر.. علاقة حب ورسائل تهديد مروعة.. تفاصيل قتل شاب لفتاة مصرية

محمد بن مسعود - الدمام - تكشفت‭ ‬تفاصيل‭ ‬مرعبة‭ ‬حول‭ ‬قتل‭ ‬شاب‭ ‬مصري‭ ‬زميلته‭ ‬الطالبة‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬طعنا‭ ‬بسكين‭ ‬أمام‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬ذبحا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زميلها‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬جامعة‭ ‬المنصورة‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭.‬

وتبين‭ ‬وفق‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وأصدقاء‭ ‬القتيلة،‭ ‬أنهما‭ ‬زميلان‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬جامعة‭ ‬الشروق،‭ ‬وأن‭ ‬الفتاة‭ ‬كانت‭ ‬تتدرب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحافي‭ ‬بصحيفة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الزقازيق،‭ ‬وكان‭ ‬الشاب‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬عاطفيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وتدعى‭ ‬سلمى‭ ‬بهجت‭ ‬محمد‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬بالفرقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬جامعة‭ ‬الشروق‭ ‬وتقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبو‭ ‬حماد،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬يدعى‭ ‬إسلام‭ ‬محمد‭ ‬فتحي‭ ‬محمد‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬بالفرقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بنفس‭ ‬الكلية‭ ‬ويقيم‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزراعة‭ ‬وله‭ ‬محل‭ ‬إقامة‭ ‬آخر‭ ‬بالشروق‭ ‬بالمجاورة‭ ‬7‭ ‬فيلا‭ ‬3،‭ ‬وأنهما‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬عمارة‭ ‬زيدان‭ ‬بالزقازيق‭ ‬وحدثت‭ ‬بينهما‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬تطورت‭ ‬لمشاجرة‭ ‬قام‭ ‬خلالها‭ ‬المتهم‭ ‬بطعن‭ ‬الفتاة‭ ‬بسكين‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬قاتلة‭ ‬حتى‭ ‬لفظت‭ ‬أنفاسها‭ ‬وسط‭ ‬ذهول‭ ‬المارة‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بالمنطقة‭.‬

صورة‭ ‬ووشم

وفي‭ ‬أقواله‭ ‬أمام‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬قال‭ ‬القاتل‭ ‬إنه‭ ‬يحب‭ ‬الفتاة‭ ‬وكان‭ ‬ينوي‭ ‬الزواج‭ ‬منها،‭ ‬ولشدة‭ ‬حبه‭ ‬لها‭ ‬رسم‭ ‬لها‭ ‬صورة‭ ‬ووشما‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬ويديه،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬تخلت‭ ‬عنه‭ ‬ورفضت‭ ‬الارتباط‭ ‬به‭ ‬لذلك‭ ‬قرر‭ ‬قتلها‭.‬

وكشفت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬نشر‭ ‬عدة‭ ‬تدوينات‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬هدد‭ ‬فيها‭ ‬بقتل‭ ‬الفتاة،‭ ‬منها‭ ‬تدوينة‭ ‬بها‭ ‬صورة‭ ‬وكتب‭ ‬تحتها‭ ‬‮«‬كلانا‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بوجودك‭ ‬إطلاقا‮»‬،‭ ‬وتدوينة‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬قست‭ ‬عليا‭ ‬وحبيبتي‭ ‬غابت‭ ‬عني‭ ‬واستقوى‭ ‬علي‭ ‬الكلاب‭ ‬عاوزني‭ ‬أكون‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬وقبل‭ ‬واقعة‭ ‬القتل‭ ‬بنصف‭ ‬ساعة‭ ‬نشر‭ ‬القاتل‭ ‬تدوينة‭ ‬هدد‭ ‬فيها‭ ‬بقتل‭ ‬الفتاة‭ ‬فعليا‭.‬

15‭ ‬طعنة

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬الفتاة‭ ‬بقصد‭ ‬الانتقام‭ ‬منها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سدد‭ ‬15‭ ‬طعنة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الأمام‭ ‬بخلاف‭ ‬طعنتين‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وتركها‭ ‬مضرجة‭ ‬بدمائها‭ ‬ولاذ‭ ‬بالفرار‭ ‬قبل‭ ‬ضبطه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

وتبين‭ ‬وجود‭ ‬وشم‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬المتهم‭ ‬يحمل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬سلمى‭ ‬حبيبتي‮»‬،‭ ‬ووشم‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬اليمنى‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬سلمى‮»‬‭.‬

وفرضت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭ ‬مكثفا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬الأحرار‭ ‬والتحفظ‭ ‬عليها‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭. ‬تحقيق‭ ‬عاجل

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أمر‭ ‬المستشار‭ ‬حمادة‭ ‬الصاوي،‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬للتحقيق‭ ‬العاجل‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

وتلقت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إخطارًا‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬بارتكاب‭ ‬المتهم‭ ‬إسلام‭ ‬محمد‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬سلمى‭ ‬محمد‭ ‬عمدًا،‭ ‬حيث‭ ‬طعنها‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬بسكين‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الزقازيق،‭ ‬أثناء‭ ‬دخولها‭ ‬مدخل‭ ‬عقار‭ ‬محل‭ ‬عمل‭ ‬إحدى‭ ‬صديقاتها،‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬حال‭ ‬دخوله‭ ‬العقار‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭. ‬وانتقلت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬وبرفقتها‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬وخبراء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لمعاينته،‭ ‬ورفع‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬ومناظرة‭ ‬جثمان‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وتحفظت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬تسجيل‭ ‬آلات‭ ‬المراقبة‭ ‬بمحيط‭ ‬المكان،‭ ‬وتحفظت‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الجريمة،‭ ‬وهاتفي‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والمتهم،‭ ‬وجارٍ‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاستجوابه‭.‬

كما‭ ‬انتدبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعيَّ‭ ‬لتوقيع‭ ‬الصفة‭ ‬التشريحية‭ ‬على‭ ‬جثمان‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬وكيفية‭ ‬حدوثها،‭ ‬وكذا‭ ‬فحص‭ ‬السكين‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬وما‭ ‬علق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بفحص‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المادية‭ ‬المرفوعة‭ ‬بمسرح‭ ‬الحادث،‭ ‬وحددت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬رأوا‭ ‬الواقعة‭ ‬خلال‭ ‬ارتكابها‭ ‬لسماع‭ ‬شهادتهم،‭ ‬وجارٍ‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭.‬