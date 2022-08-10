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اخبار الخليج – الحبس والإبعاد النهائي عن البلاد لمتهم عرض نفسه ووسائل النقل للخطر

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محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالسعودية بمناسبة نجاح حج موسم هذا العام

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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