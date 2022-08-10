اخبار الخليج – وزير الأشغال يتفقد مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي للصرف الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لمشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬لتفقد‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بالمشروع‭.‬

واطلع‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬المشروع‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمحطة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬يومياً،‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬توبلي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬أداء‭ ‬مركز‭ ‬توبلي‭ ‬لإنتاج‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬اليومي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعمال‭ ‬الري‭ ‬والتجميل‭ ‬الزراعي‭ ‬واستيعاب‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المتزايدة‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬نتيجة‭ ‬للتطور‭ ‬العمراني‭ ‬والزيادة‭ ‬السكانية‭.‬

وشدد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬باشتراطات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬وتطبيق‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاخذ‭ ‬باشتراطات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬أربع‭ ‬ملايين‭ ‬وثمانمائة‭ ‬وأربع‭ ‬وستين‭ ‬ألف‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬إصابات‭.‬

ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬معالجة‭ ‬جديدة‭ ‬بجوار‭ ‬المحطة‭ ‬الحالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬غرفة‭ ‬تجميع‭ ‬لكافة‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بعمق‭ ‬21‭ ‬متر‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬وإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬رئيسية‭ ‬بعمق‭ ‬25‭.‬1‭ ‬متر‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لاستقبال‭ ‬تدفقات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬التجميع،‭ ‬وإنشاء‭ ‬وحدات‭ ‬المعالجة‭ ‬الأولية‭ ‬ووحدات‭ ‬المعالجات‭ ‬الثنائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدات‭ ‬المعالجة‭ ‬الثلاثية‭ ‬وتشمل‭ ‬وحدة‭ ‬مرشحات‭ ‬الرمل‭ ‬ووحدة‭ ‬التطهير‭ ‬بغاز‭ ‬الأوزون‭ ‬ووحدة‭ ‬التطهير‭ ‬بمادة‭ ‬الكلورين،‭ ‬وإنشاء‭ ‬حوض‭ ‬التوازن‭ ‬وإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬حرق‭ ‬الحمأة‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬الحالي‭ ‬للتوسعة‭ ‬يتزامن‭ ‬معه‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬التابعة‭ ‬للمحطة‭ ‬وتشمل‭ (‬مبنى‭ ‬المختبرات،‭ ‬مبنى‭ ‬الورشة،‭ ‬مبنى‭ ‬ادارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬المحطة‭ ‬ومبنى‭ ‬ادارة‭ ‬شئون‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭) ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشغيل‭ ‬محطة‭ ‬معالجة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬لتحيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمحطة‭ ‬توبلي‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ينفذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السادة‭ ‬ائتلاف‭ ‬شركات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المياه‭ ‬وشركة‭ ‬أزميل‭ ‬للمقاولات‭ ‬وشركة‭ ‬تيكتون‭ ‬للهندسة‭ ‬والإنشاءات‭ ‬بتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬78‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬والصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬العربية‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ائتلاف‭ / ‬كيو‭ ‬الاستشاريين‭ ‬الدوليين‭ ‬والسادة‭/ ‬P2m‭ ‬برلين‭.‬