اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب : الرعاية الملكية السامية تسهم في الانفتاح على آفاق أرحب من الحريات الدينية

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بنجاح‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية،‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬متقدما‭ ‬في‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬وحاضنة‭ ‬للتنوع‭ ‬والتعايش،‭ ‬ورعاية‭ ‬القيم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬لحمة‭ ‬وطنية‭ ‬متينة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

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وأشارت‭ ‬معاليها‭ ‬للتصريح‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬–‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬–‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬إشادتها‭ ‬بالمضامين‭ ‬السامية،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬مرجعاً‭ ‬دائما‭ ‬لمسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والإخاء‭ ‬والتعايش‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬صالح‭ ‬الجميع،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬الخصوصية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحريات‭ ‬والتي‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

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وثمنت‭ ‬معاليها‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬الذي‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬وجهود‭ ‬متكاملة،‭ ‬حققت‭ ‬الترجمة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬ممارسات‭ ‬الشعائر،‭ ‬وضمان‭ ‬إقامتها‭ ‬بحرية‭ ‬وسلاسة‭.‬

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وأشادت‭ ‬معاليها‭ ‬بالجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬و‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬التطوعية،‭ ‬بجانب‭ ‬الجهد‭ ‬الطيب‭ ‬للعلماء‭ ‬والمشايخ‭ ‬الأفاضل‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الخصوصية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭.‬

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وأكدت‭ ‬معاليها‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رعاه،‭ ‬لكافة‭ ‬المناسبات‭ ‬والشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬المختلفة،‭ ‬يعد‭ ‬تعبيرا‭ ‬صادقا‭ ‬وبارزا‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬المكفولة‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬وتوقير‭ ‬وحماية‭ ‬،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لقيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والتنوع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬وأمان‭ ‬واطمئنان‭ ‬