اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن البرنامج التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مهيربو ببنجلاديش

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دكا 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مهيربو ببنجلاديش، ضمن برنامج “نور

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف عل 6.600 حالة، وإجراء 150 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

//انتهى//

16:45ت م

0115 دكا 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مهيربو ببنجلاديش، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي ينفذ من 4 حتى 12 أغسطس 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف عل 6.600 حالة، وإجراء 150 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//16:45ت م0115

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