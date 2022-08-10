وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية التركية (صور)

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التقى وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية التركية “أوغور إردينير”.

وعبّر عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن شكر الاتحاد للأسرة الأولمبية التركية على الحفاوة التي يلقاها المشاركون في مدينة قونية المستضيفة للدورة الإسلامية الخامسة.

تمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق لجميع الدول المشاركة والرياضيين بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الإسلامية.

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Source akhbaar24

