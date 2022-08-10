مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 42 طنا من السلال الغذائية في مديرية الشمايتين بتعز

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المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًا و 800 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 2.400 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
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Source almnatiq
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