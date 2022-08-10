ديوان المظالم يصدر المجموعة الأولى من المبادئ المقررة من المحكمة الإدارية العليا

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دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، اليوم (الأربعاء)، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439 و1440 و1441هـ، المكونة من 958 صفحة في مجلدين كمجموعة أولى، منذ مباشرة المحكمة لاختصاصاتها عام 1439هـ، واكتمال تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقال اليوسف: “نشهد اليوم تدشين منجزٍ مهم من منجزاتِ ديوانِ المظالم على الصعيد المعرفي، ورافدٍ من روافد الاستقرار الموضوعي في نظر القضايا والمنازعات الإدارية، وهي مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام من 1439هـ إلى العام 1441هـ “.

وأكد أن التطور الذي تشهده المملكة في جميع مجالاتها يجعل الديوان في سباق مع الوقت؛ لمواكبة ما تشهده البلاد في مرافقها كافة من نمو وتطور كبير، تشرف عليه القيادة.

وأضاف أن اهتمام ديوان المظالم بتصنيف وتدوين المبادئ التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا؛ يأتي تطبيقاً لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، إضافة إلى ما لهذه المبادئ من قيمة عالية تستمدها من كونها أعلى محاكم ديوان المظالم في مسار التقاضي.



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Source akhbaar24

