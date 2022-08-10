آخر تطورات إصابة متعب المفرج

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كشفت مصادر عن آخر تطورات إصابة مدافع نادي الهلال، متعب المفرج الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وقالت المصادر وفقًا لـ””الرياضية” إن متعب المفرج، أنهى المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، بعد عملية الرباط الصليبي التي خضع لها نهاية مايو الماضي في الدوحة، العاصمة القطرية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشرف على البرنامج التأهيلي للمفرج، الذي يقضي تأهيله في مركز أسبيتار الطبي في الدوحة، لم يحدد عودته إلى الرياض، من أجل استكمال المرحلة الثالثة التي تستهدف تقوية عضلات الركبة.
ويفقد الهلال جهود متعب المفرج منذ نهاية الموسم المنصرم الذي تُوج خلاله الفريق باللقب الثالث على التوالي من دوري المحترفين.
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Source akhbaar24
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