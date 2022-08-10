شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة العدالة وشاختار دونيستك الأوكراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار دونيستك الأوكراني من تحقيق فوز هام على حساب فريق نادي العدالة السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء في ثالث مباريات الفريق السعودي الودية التي يخوضها في المعسكر الخارجي المقام في سلوفينيا إستعدادًا للموسم القادم.

العدالة يخسر من شاختار دونيستك الأوكراني وديًا

من مباراة شاختار والعدالة

وشهدت المواجهة منح المدير الفني لفريق نادي العدالة يوسف المناعي العديد من الفرص للاعبين من أجل المشاركة في تلك المواجهة والوقوف على كافة المستويات الخاصة بهم.

وحضر تلك المواجهة عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة بالإضافة إلى عبدالله العبدالله نائب الرئيس مع عبدالله البلادي عضو مجلس الإدارة.

ولم تقتصر قائمة الحاضرين على ذلك الحد فحسب بل تواجد أيضًا كلًا من مدير الاحتراف نصر الله العبدالوهاب، وتبادل رئيس العدالة الهدايا التذكارية مع مسؤولي فريق نادي شاختار.

المضحي يعرب عن سعادته بمباراة شاختار والعدالة

وفي أول تعليق له قال رئيس نادي العدالة عبد العزيز المضحي أنه مسرور للغاية من تلك المواجهة مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستوى مقبول ومميز والأهم أن المدير الفني وقف على آخر الأستعدادات.