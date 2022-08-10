شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخسر قضيته الأولى.. الأستئناف تنصف الشباب على العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفضت لجنة الأستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الطعن المقدم من إدارة نادي النصر على القرار الذي صدر بواسطة لجنة الانضباط والاخلاق فيما يخص الشكوى المقدمة من نادي الشباب ضد جماهير العالمي.

الأستئناف تنصف الشباب على النصر

وسبق وأن قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبة فريق نادي النصر بغرامة مالية كبيرة قدرها 92.500 ألف ريال وذلك بسبب الشكوى التي تم تقديمها من جانب نادي النصر بسبب قيام جماهير النصر بترديد عديد الهتافات المسيئة ضد جماهير الليوث.

يُذكر أن الهتافات المعادية كانت في مباراة الفريقين التي جمعت بينهما الموسم الماضي لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي حقق فيها النصر الفوز بنتيجة 4-2.

النصر يواصل معسكره التدريبي

يُذكر أن نادي النصر يستعد لمواجهة فريق نادي قادش الاسباني في المباراة الخامسة له ضمن المعسكر التدريبي الخاص بإنطلاقة الموسم القادم المقام بمدينة ماربيا الإسبانية

في الوقت الذي يفتتح فيه العالمي مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة الدوري بمواجهة الوحدة الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.