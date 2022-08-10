شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يريد أبوبكر من النصر ورد مفاجئ من اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق نادي الزمالك المصري لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل مواصلة تألقه ونتائجه الإيجابية التي يحققها الفارس الأبيض في منافساته المحلية بالدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

الزمالك يبدي اهتمامه بالتعاقد مع نجم النصر السعودي

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول وجود اهتمام من جانب الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، بالتعاقد مع مهاجم فريق النصر السعودي الدولي الكاميروني فيسينت أبوبكر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الماضية بأن الكاميروني وضع بعض الشروط التعجيزية من أجل الموافقة على الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي وطلب الحصول على بملغ 5 مليون دولار من أجل الموافقة على الانضمام للقلعة البيضاء.

في المقابل، تسعى إدارة نادي الزمالك محاولة تقليل المبلغ الكبير الذي يطلبه اللاعب الكاميروني حيث سيمثل راتب اللاعب عائقا كبيرا أمام الفريق الأبيض للتعاقد مع اللاعب على الرغم من أن إدارة النصر ترحب ببيع اللاعب خلال هذا الصيف.

أبوبكر يرفض الزمالك بسبب عرض الغرافة

يذكر أن هناك العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في ضم أبوبكر وليس نادي الزمالك فقط، حيث ابدى نادي الغرافة القطري اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم الكاميروني مقابل عرض خرافي يصل إلى 22.5 مليون ريال وهو الأمر الذي قد يجعل اللاعب يوافق على الرحيل لصفوف الغرافة ويعطل مفاوضات الزمالك.

يذكر أن اللاعب الكاميروني قد شارك مع النصر الموسم الماضي في 24 مباراة مختلفة نجح خلالهم في إحراز 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

