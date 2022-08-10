شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أبوبكر يرد على أنباء رحيله عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أظهر الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أول رد فعل له اليوم الأربعاء فيما يخص الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهد الشارع السعودي خلال الساعات القليلة الماضية خروج الكثير من الأنباء التي تفيد بإحتمالية مغادرة النجم الكاميروني أبوبكر لاعب نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي وبالأخص بعد أن ظهر إسمه على طاولة الكثير من الأندية الطامحة في الحصول على توقيعه بجانب الزمالك المصري.

أول تعليق من ابوبكر على أبناء رحيله عن النصر

ونشر أبوبكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور “ إنستقرام ” الاستعداد مع فريقه لإنطلاقة الموسم الكروي القادم فيما يخص بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأرفق اللاعب مجموعة من الصورة أثناء مشاركته مع العالمي في المعسكر التدريبي حيث بدا عليه الجاهزية والاستعداد كما ظهر في حالة انسجام رائعة مع اللاعبين في أثناء أداء التدريبات الجماعية.

يُذكر أن النصر سبق وأن أكد موافقته على رحيل أبوبكر في صيف العام الجاري ولكن حال وصول أي من العروض الرسمية التي تبدأ من 10 ملايين يورو ليس أقل من ذلك.

ولم ينجح اللاعب في تسجيل سوى ثمانية أهداف الموسم الماضي مع فريق نادي النصر لكن قدوم جارسيا جعله يستعيد بريقة حيث حصل على دور كبير خلال الوديات الثلاثة ضد الأندية الإسبانية.

ويمتلك الدولي الكاميروني مع العالمي عقد يمتد حتى صيف العام 2024 وذلك بعد أن قدم لصفوف النصر موسم 2020-2021 قادمًا من بشكتاش التركي.