شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد السعودية يتغلب على المغرب في دورة التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي لكرة اليد اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 في الفوز على المنتخب المغربي لحساب مباريات دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في قونية.

يد السعودية تتغلب على المغرب بدورة التضامن الإسلامي

وجاء فوز المنتخب السعودي على أسود الأطلس بنتيجة تسعة وعشرين هدفًا نظير خمسة وعشرين ليتصدر المجموعة بصورة مؤقتة.

وسبق وأن حقق المنتخب المغربي التقدم في الشوط الأول بنتيجة ثلاثة عشر هدفًا مقابل إحدى عشر قبل أن ينجح الأخضر في العودة بقوة خلال فعاليات الشوط الثاني.

يُذكر أن المجموعة الأولى من بطولة دورة العاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في قونية قد أوقعت المنتخب السعودي إلى جانب المنتخب القطري ونظيره المنتخب القطري.