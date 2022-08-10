محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، اليوم (الأربعاء) فوزا مستحقا على نظيره المغربي، بهدفين دون مقابل، ليبلغ الدور نصف النهائي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى الـ18 من أغسطس الجاري. وسجل للأخضر الأولمبي كل من زياد الجهني (الدقيقة 45+2)، وتركي المطيري (الدقيقة 90+1)، ليتصدر مجموعته الثانية بـ6 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر الأولمبي» يهزم المغرب ويتأهل إلى نصف نهائي «ألعاب التضامن الإسلامي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.