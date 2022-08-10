أمانة الشرقية ترفع 4 آلاف متر مكعب مخلفات بناء في حاضرة الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال حملتها الأولى والمستمرة 14 يوما في حاضرة الدمام، أكثر من 4064 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة الأنقاض، والتي توزعت في عدد من الأحياء هي النور والندى وأحد، كما تم معالجة 225 حاوية نظافة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى إزالة 8789.5 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة ذات الحجم الكبير، ومسح الأراضي الفضاء والساحات بمساحة 58125 مترا مربعا ، هذا يأتي ضمن خدمات أعمال النظافة المقدمة خلال فترة المعالجة، والتي ستكون على ثلاث مراحل.

وتواصل الأمانة جهودها في نظافة حاضرة الدمام، وتكثيف الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء والحاويات، ونظافة الشوارع والطرق والأحياء، والتأكد من تطبيق البنود والمعايير، وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري.