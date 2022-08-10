مدير تعليم جازان السابق يرفع الشكر لوزير التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تقدم الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي بالشكر والإمتنان لوزير التعليم العالي علي ثقته الغالية به، وتكليفه بالعمل مديراً لتعليم جازان خلال السنوات الماضية. كما بارك أيضاً للأستاذ ملهي عقدي علي صدور قرار تعيينه مديراً لتعليم جازان. وأشار إلي أن الأستاذ ملهي قامة أكاديمية وإدارية وسيقود التعليم في المنطقة إلى ما يليق به. أخبار قد تهمك

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