شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أسباب مثيرة وراء تفضيل المهدي مبارك لعرض العين على الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الدولي المغربي المهدي مبارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي الأسباب التي جعلته يفضل الانتقال للفريق العيناوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق وأن إرتبط إسم المهدي مبارك بالانضمام للكثير من الأندية خلال فترة الانتقالات أبرزها الزمالك المصري، بالإضافة إلى الترجي التونسي والرجاء والوداد المغربيين قبل أن يظفر به نادي العين.

اسباب تفضيل المهدي مبارك الانضمام للعين

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المهدي مبارك عقب توقيع العقود مع نادي العين أكد أنه سعيد للغاية بالإنضمام لفريق نادي العين ويشكر الإدارة على الثقة الكبيرة التي وضعوها فيه ويتمنى أن يكون عند حسن الظن وقدرة الثقة لتحقيق الإضافة".

وعن الأسباب التي دفعته للإنتقال إلى صفوف نادي العين وجود رغبة قوية من جانب الفريق لضمه وكان العين هو أكثر الأندية جدية في مبدأ الحصول على توقيعه".

وأكمل:" في العام 2018 نجح العملاق الاماراتي تقديم صورة مشرفة لكرة القدم العربية في مونديال الاندية وطموحي مع الفريق لا سقف له".

يُذكر أن مبارك قد ظهر بصورة قوية للغاية مع الفتح الرباطي ومنتخب المغرب تحت 20 عام حيث يجيد اللعب في المناطق الدفاعية والهجومية.