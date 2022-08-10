شكرا لقرائتكم خبر عن الريان في ورطة.. نجم الفريق يغيب عن مباراة العربي بقمة الدوري القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى التشيلي نيكولاس كوردوفا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، صدمة وضربة قوية قبل مواجهة العربي في ديربي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الريان نظيره العربي، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري نجوم قطر للمحترفين.



الريان يفقد خدمات خاميس رودريجيز ضد العربي بالديربي



وأكدت تقارير صحفية قطرية، أن الكولومبي خاميس رودريجيز تأكد غيابه عن صفوف الريان، في مباراة فريقه ضد العربي بالديربي.

وتابعت: "رودريجيز يعاني من إصابة حرمته من المشاركة في المباراة الأولى بالدوري التي خسرها الريان أمام الشمال بهدف دون رد، ولا يزال يخضع للتأهيل".

وأضافت: "المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا قرر استبعاد الكولومبي خاميس رودريجيز، من القائمة التي ستواجه العربي لعدم الجاهزية".

وأكد المدرب التشيلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه يتمنى استعادة خدمات خاميس بشكل سريع، خاصةً أنه في طريقه للتعافي من الإصابة.



رودريجيز يرفض الرحيل عن الريان رغم الانتقادات



ويواجه المهاجم الكولومبي العديد من الانتقادات في قطر، بسبب عدم تقديم المستويات المميزة، منذ انضمامه للفريق من إيفرتون الإنجليزي في بداية الموسم الماضي.

وكان رودريجيز غاب عن المشاركة مع فريقه في مباريات دوري أبطال آسيا التي نجح الفريق من خلالها في التأهل لأول مرة إلى الدور الثاني.

ورفض اللاعب الرحيل رغم تلقيه العديد من العروض من أندية برازيلية وانتظم في معسكر إعداد الريان بهولندا، حيث يُفضل الانتظار حتى العودة إلى أوروبا.