شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل والعودة لنادي الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية وجود الكثير من الأنباء التي أشارت إلى وجود حالة من الجدل حول مستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ونجم الزمالك المصري السابق.

وسبق وأن إنتقل ساسي إلى صفوف نادي الدحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي في صفقة إنتقال حر بعد أن أنتهى عقده مع الزمالك ليودع الفارس الأبيض بعد مسيرة دامت ثلاثة سنوات.

حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الدحيل

وبصورة مفاجئة لم تجد جماهير فريق نادي الدحيل القطري فرجاني ساسي متواجد بين لاعبي وسط الميدان في القائمة الخاصة بالموسم الجديد والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للفريق.

وقالت صحيفة العرب القطرية أن فرجاني سوف يغيب لفترة طويلة على إثر إصابة تعرض لها في أولى مباريات فريقه بالدوري ضد الوكرة والتي خسرها الدحيل بنتيجة هدفين مقابل أربعة.

وأضافت الصحيفة أن الدحيل أبرم صفقة قوية بديلة لفرجاني ساسي حيث جرى ضم الجزائري عدلان قديورة لاعب نادي الغرافة القطري السابق ليعوض غياب الدولي التونسي.

حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك

وفيما يخص إمكانية عودة ساسي للزمالك خرجت بعض المصادر من نادي الدحيل لتؤكد أن اللاعب مستمر مع فريقه القطري ولا وجود نية للتخلص منه كما زعم البعض خاصةً أن هناك اقتناع تام به وبالأخص أنه كان من أفضل اللاعبين في الفريق خلال فترة الإعداد خلقا وانضباطا وعلى المستوى الفني أيضًا".