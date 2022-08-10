شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكاف يعلن إنطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي وذلك بداية من الموسم 2023-2024.

الكاف يعلن إطلاق بطولة دوري السوبر الافريقي

واحتضنت مدينة أروشا التنزانية اليوم الأربعاء الجمعية العمومية العادية للكاف برئاسة باتريس موتسيبي وحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وسبق وأن إستمرت الجمعية العمومية على مدار ثلاثة ساعات كاملة تم خلالها مناقشة الكثير من القضايا الهامة.

وعقب نهاية الجمعية العمومية تم عقد مؤتمر صحفي بين موتسيبي وإنفانتينو من أجل الإعلان عن إنطلاق بطولة دوري السوبر الافريقي بداية من الموسم القادم 2023-2024.

يُذكر أن موتسيبي سبق وأن أعلن خلال الفترة الأخيرة عن إطلاق بطولة دوري السوبر الافريقي التي ستصل جوائزها لنحو 100 مليون يورو يحصل منها البطل على 10 ملايين.

فيما سيحصل كل فريق من الفرق المشاركة في البطولة على مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي من أجل إبرام عدد من التعاقدات القوية وتحمل مصاريف السفر.