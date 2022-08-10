شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأبن الضال.. اتحاد جدة يقترب من ضم الطائر المهاجر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقرت إدارة فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة على إستعادة واحدة من أبرز نجوم الفريق لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق وأن خسر العميد الموسم الماضي لقب دوري كأس الامير محمد بن سلمان الأمر الذي جعله يضم الكثير من الانتدابات الجديدة أبرزها المصري طارق حامد، البرتغالي هيلدر كوستا، زكريا هوساوي وأحمد شراحيلي.

اتحاد جدة يقترب من ضم محمد الصيعري

وقال الصحفي فارس الفزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اتحاد جدة قد أنهى اليوم الأربعاء اتفاقه مع إدارة نادي الفيصلي للحصول على النجم محمد الصيعري.

وأكد أن اللاعب قد وافق على الإنضمام لصفوف اتحاد جدة في الوقت الذي إستقر فيه على التنازل عن كافة المستحقات المالية المتبقية له لدى نادي الفيصلي.

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ولم يعد الفيصلي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى على الاحتفاظ بعدد من نجومه على الرغم من وصوله لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وخرجت صحيفة الرياض مؤكدة أن اتحاد جدة اتفق مع ثلاثي محلي من أجل ضمهم لتقوية دكة البدلاء لضمان منافسة الهلال على لقب النسخة الجديدة من الدوري.

يذكر أن محمد الصيعري يبلغ من العمر حاليًا تسعة وعشرين عامًا وسبق له وأن لعب في صفوف اتحاد جدة حتى صيف العام 2015.